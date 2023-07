घर के सामने मोपेड खड़ी करने के विरोध में चाचा की डंडे से पीटकर हत्या; पहले भी कई बार हो चुका था विवाद

सिंधौली के पैना बुजुर्ग गांव निवासी रामचंद्र के घर के सामने उनके भतीजे पंकज कुमार ने रविवार रात करीब नौ बजे मोपेड खड़ी कर दी। रामचंद्र ने अपनी जमीन बताते हुए मोपेड खड़ी करने का विरोध किया जिस पर चाचा-भतीजे में मारपीट होने लगी। विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से कई अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए। पंकज मुन्ना प्रकाश आदि ने रामचंद्र को डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

Shahjahanpur : घर के सामने मोपेड खड़ी करने के विरोध में चाचा की डंडे से पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : घर के सामने मोपेड खड़ी करने को लेकर रविवार रात चाचा-भतीजे के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर भतीजों ने डंडे से पीटकर चाचा की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग गए, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। सिंधौली क्षेत्र के पैना बुजुर्ग गांव निवासी रामचंद्र के घर के सामने उनके भतीजे पंकज कुमार ने रविवार रात करीब नौ बजे मोपेड खड़ी कर दी। रामचंद्र ने अपनी जमीन बताते हुए मोपेड खड़ी करने का विरोध किया, जिस पर चाचा-भतीजे में मारपीट होने लगी। विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से कई अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए। पंकज, मुन्ना, प्रकाश आदि ने रामचंद्र को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। स्वजन 108 एंबुलेंस से उन्हें राजकीय मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह फोर्स के साथ गांव पहुंचे लेकिन उससे पहले ही आरोपित भाग गए।

