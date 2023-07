विकासखंड निगोही के पतराजपुर गांव निवासी राजेश कुमार की दस वर्षीय बेटी नीलम व आठ वर्षीय बेटी शीला बुधवार दोपहर बाद स्वजन को बिना बताए गांव से कुछ दूर तालाब पर नहाने चली गई थीं। नहाते समय दोनों बहनें गहरे पानी में डूब गईं। मौके पर मौजूद गांव के ही रमेश ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को तालाब से बाहर निकाला।

तालाब में नहाते समय दो सगी बहनों की डूबने से मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब में नहाते समय दो सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना से पर‍िजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि बार‍िश की वजह से तालाब में पानी ज्यादा भरा है। स्वजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। तालाब में नहाते समय हुआ हादसा विकासखंड निगोही के पतराजपुर गांव निवासी राजेश कुमार की दस वर्षीय बेटी नीलम व आठ वर्षीय बेटी शीला बुधवार दोपहर बाद स्वजन को बिना बताए गांव से कुछ दूर तालाब पर नहाने चली गई थीं। नहाते समय दोनों बहनें गहरे पानी में डूब गईं। मौके पर मौजूद गांव के ही रमेश ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को तालाब से बाहर निकाला। पर‍िजनों ने पोस्‍टमार्टम से क‍िया इनकार दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि वर्षा की वजह से तालाब में पानी ज्यादा भरा है। स्वजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं।

