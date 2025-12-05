बस स्टैंड बना 'अवैध पार्किंग', तिलहर के यात्री हाईवे पर जान जोखिम में डालकर पकड़ते हैं बस!

संवाद सहयोगी, जागरण, तिलहर। जेठ की तपती दोपहरी हो या पूस की सर्द रात...। बस का सफर करना तिलहरवासियों के लिए आसान नहीं है। हाईवे किनारे खड़े रहकर इंतजार करना उनकी मजबूरी है। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो। कहने को नगर के बीच में अड्डा बना है, लेकिन उस पर बस आती नहीं। डेढ़ लाख की आबादी वाले इस नगर में आवागमन का मुख्य साधन बस ही है। ट्रेनों का ठहराव सीमित होने के कारण अब भी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ, बरेली, दिल्ली जाने के लिए इन पर ही निर्भर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बावजूद इसके चालक बसों को सीधे हाईवे से निकाल ले जाते हैं। जिस अड्डे पर इनका ठहराव होना चाहिए वह वाहनों की अवैध पार्किंग बन गया है। शाम में यहां पर असमाजिक तत्वों का जमघट हो जाता है, लेकिन इस ओर न तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधियों को जनता की इस बड़ी समस्या के निस्तारण की चिंता है।

नगर के बीच जब बस अड्डा बनाया गया तो नगर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले दो दशक में यहां की आबादी तेजी से बढ़ी। निर्माण बढ़े, अतिक्रमण व जाम जैसी समस्याएं भी आईं, जिस कारण चालकों ने बसों को अड्डे पर लाना ही बंद कर दिया। यहां पर विभिन्न रूट की लगभग 50 से 60 बसें आती व जाती थीं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही बस रुकती है।

वह भी सुबह सात बजे तिलहर से बदायूं जाती है और रात दस बजे वापस आती है। समय-समय पर यह मुद्दा उठा तो अनुबंधित बसों का ठहराव कराया गया, लेकिन कुछ दिन बाद पूर्व जैसी स्थिति हो गई। लगभग एक किमी. अंदर आने व इतना ही वापस जाने की बजाय चालक हाईवे से ही सवारी ले जाते हैं।

जिस कारण लोगों को रात व दिन की परवाह किए बिना बाइपास, फ्लाईओवर चौराहा व भक्सी तिराहा पर बसों की प्रतीक्षा करनी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात व रात के समय होती है, यहां पर सिर छिपाने के लिए स्थान ढूंढना पड़ता है। परिवहन निगम की ओर से दो वर्ष पहले तक यातायात निरीक्षक की तैनाती थी। अब आउटसोर्सिंग पर लिपिक रवि सक्सेना तैनात हैं।