स्टाफ गायब और फार्मासिस्ट बनकर दवा बांट रहा था युवक, विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बुधवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया। मंगलवार को फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठकर मदनापुर निवासी देवेंद्र कुमार अनुमान के आधार पर दवा बांट रहा था। जबकि चिकित्सा प्रभारी सहित पूरा स्टाफ नदारद था।

शिकायत मिलने कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस वहां पहुंचे तो उसने उसने स्वयं को फार्मासिस्ट बताया, लेकिन परिचयपत्र मांगने पर कलई खुल गई। आरोपित के विरुद्ध देर शाम प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने भी जांच की। पीएचसी स्टाफ का दो दिन का वेतन काटने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुधवाना का मामला, स्टाफ मिला गायब मदनापुर के बुधवाना में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र है। यहां पर चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल, फार्मासिस्ट आशीष सिंह कनौजिया, स्टाफ नर्स शुचि, शारदा देवी, लैब असिस्टेंट वीरेंद्र कुमार व चतुर्थ श्रेणी कर्मी जगदीश तैनात हैं। मंगलवार को पूरा स्टाफ अस्पताल से गायब था। वहां पर मदनापुर निवासी देवेंद्र कुमार फार्मासिस्ट की जगह कुर्सी पर बैठकर मरीजों को दवा वितरित कर रहा था।

आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज, स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति इस बारे में किसी ने विधायक वीर विक्रम सिंह से शिकायत की। वह अस्पताल पहुंचे और देवेंद्र से उसका नाम पूछा तो उसने स्वयं को फार्मासिस्ट बताया। उन्होंने परिचय पत्र दिखाने को कहा तो उसने बताया कि फार्मासिस्ट दवा लेने गए हैं उनके स्थान पर दवा बांटने के लिए बैठ गया, जिस पर विधायक ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह व सीएमओ डा. विवेक मिश्रा को जानकारी दी।

सीएचसी प्रभारी ने बुला ली पुलिस विधायक वहां से चले गए, मदनापुर सीएचसी प्रभारी डॉ. अश्वनी कुमार ने वहां पहुंचकर पुलिस बुला ली और देवेंद्र को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही चिकित्साधिकारी सहित पूरे स्टाफ के बिना किसी पूर्व सूचना या अवकाश स्वीकृति के ड्यूटी से गायब होने को लेकर दो दिन का वेतन काटने व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट सीएमओ को भेजी है।



एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर जांच की। उन्होंने पाया कि चिकित्साधिकारी डा. राहुल एक जनवरी से लगातार अनुपस्थित हैं। लैब असिस्टेंट वीरेंद्र चार जनवरी से नहीं आ रहे। फार्मासिस्ट आशीष सिंह कनौजिया भी अनुपस्थित मिले। जबकि स्टाफ नर्स शुचि के नाम के आगे लीव विद आउट पे अंकित था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी है।