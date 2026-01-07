शाहजहांपुर में सूची हुई चस्पा, शहर विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिला निर्वचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बैठक की, जिसमें विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन करते हुए वितरण किया गया।
अब तक 23 लाख 15 हजार 538 मतदाता थे, जिले में चार नवंबर से 26 दिसंबर तक चले एसआइआर के बाद 18 लाख 11 हजार 616 मतदाता रह गए हैं। जिनमें दस लाख आठ हजार 599 पुरुष व आठ लाख दो हजार 921 महिला मतदाता हैं। प्रक्रिया के दौरान 318 पोलिंग बूथ भी बढ़ गए हैं। इनकी संख्या अब 2810 हो गई है।
18.11 लाख मतदाता हुए दर्ज
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहली जनवरी को जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है वे फार्म छह भरकर मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं। अगर किसी का नाम किसी कारण नाम दर्ज होने से छूट गया है तो वे मतदाता भी अपना फार्म छह घोषणा पत्र के साथ भरकर बीएलओ या मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं।इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीश कुमार मिश्र व राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
पांच लाख से अधिक एएसडी मतदाता
अब तक जो सूची तैयार हुई है उसके अनुसार पांच लाख तीन हजार 942 एएसडी मतदाता हैं। इनमें 96 हजार 544 मृतक, एक लाख 56 हजार 787 अनुपस्थित मिले। एक लाख 95 हजार 209 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। जकि 51 हजार 182 के नाम दो स्थानों पर मिले।
विधानसभा----बूथ------कुल मतदाता---पुरुष----महिला---थर्ड जेंडर-----एएसडी मतदाता
कटरा---446---282293---160275---122006---12---70292
जलालाबाद---470---307122---173200---133919---3---73600
तिलहर---453---301281---167144---134128---9---72226
पुवायां---488---303663---168501---135154---8---95066
शहर---460---308637---167861---140747---29---127401
ददरौल---493---308620---171618---136967---35---65358
