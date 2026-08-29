शाहजहांपुर: सड़क बनी दलदल तो युवाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, रोड पर ही रोप दी धान की पौध
शाहजहांपुर के मदनापुरा स्थित बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से खराब सड़कों से परेशान युवाओं ने विरोध जताते हुए कीचड़ भरी सड़कों में धान की पौध लगाई।
HighLights
बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से सड़कें खराब।
युवाओं ने कीचड़ में धान की पौध लगाकर जताया विरोध।
प्रशासन से सड़क सुधारने की मांग, अनोखा प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मदनापुरा के बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से खराब सड़कें न बनने पर गांव के युवाओं ने धान की पौध लगाकर विरोध जताया।
गांव में तुलसी पंडित के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 100 मीटर और रामू सिंह के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 70 मीटर सड़क कई वर्षों से खराब है।
बरसात होने पर यह सड़कें दलदल बन जाती हैं जिस वजह से पैदल तक लोगों को निकलना तक मुश्किल हो जाता है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
जिस वजह से गांव के पीयूष सिंह, अमरजीत पांडेय, रामू सिंह, सत्यदेव पांडेय, अनुराग द्विवेदी आदि ने सड़क की कीचड़ में घुसकर उसमें धान की पौध लगाई। पीयूष ने कहा जब सड़क पर निकल ही नहीं सकते तो उस पर फसल ही लगाते रहेंगे।