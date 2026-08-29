Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शाहजहांपुर: सड़क बनी दलदल तो युवाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, रोड पर ही रोप दी धान की पौध

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 02:21 PM (IST)

शाहजहांपुर के मदनापुरा स्थित बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से खराब सड़कों से परेशान युवाओं ने विरोध जताते हुए कीचड़ भरी सड़कों में धान की पौध लगाई।

News Article Hero Image

HighLights

  1. बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से सड़कें खराब।

  2. युवाओं ने कीचड़ में धान की पौध लगाकर जताया विरोध।

  3. प्रशासन से सड़क सुधारने की मांग, अनोखा प्रदर्शन।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मदनापुरा के बिरिया खुर्द गांव में कई वर्षों से खराब सड़कें न बनने पर गांव के युवाओं ने धान की पौध लगाकर विरोध जताया।

गांव में तुलसी पंडित के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 100 मीटर और रामू सिंह के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 70 मीटर सड़क कई वर्षों से खराब है।

shahjahapur

बरसात होने पर यह सड़कें दलदल बन जाती हैं जिस वजह से पैदल तक लोगों को निकलना तक मुश्किल हो जाता है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

जिस वजह से गांव के पीयूष सिंह, अमरजीत पांडेय, रामू सिंह, सत्यदेव पांडेय, अनुराग द्विवेदी आदि ने सड़क की कीचड़ में घुसकर उसमें धान की पौध लगाई। पीयूष ने कहा जब सड़क पर निकल ही नहीं सकते तो उस पर फसल ही लगाते रहेंगे।

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में रोडवेज की चलती बस में गूंजी किलकारी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ