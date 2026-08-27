शाहजहांपुर में बड़ा फैसला: बिना हेलमेट पकड़े गए तो मौके पर ही देना होगा चालान, तभी छूटेगी गाड़ी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए एक बार फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। इस बार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों का चालान तो कटेगा, लेकिन वाहन तब छोड़ा जाएगा, जब चालान की धनराशि जमा करा ली जाएगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस अभियान को 29 अगस्त से शुरू करने और इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के प्रतिदिन चालान काटे जाते हैं। पूर्व में नो हेलमेट नो फ्यूल' जैसे अभियान चलाए गए, लेकिन वे प्रभावी नहीं रहे। सड़क हादसों में 70 प्रतिशत मौतें उन दोपहिया चालकों की होती हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते।