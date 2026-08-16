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15 अगस्त के दिन एसपी का बड़ा एक्शन, तिलहर कोतवाल लाइन हाजिर; अवैध शराब और हत्या के मामलों पर गिरी गाज

By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:25 PM (IST)

एसपी सौरभ दीक्षित ने तिलहर प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई हत्या और अवैध शराब बिक्री सहित कई बड़ी घटनाओं के बाद की गई है।

प्रतीकात्मक इमेज

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HighLights

  1. सहवेगपुर गांव में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश न लगाने सहित कई शिकायतें भी एसपी तक पहुंचीं

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हत्या सहित कई बड़ी घटनाएं होने के बाद एसपी सौरभ दीक्षित ने तिलहर प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। अपने पीआरओ प्रभाष चंद्र को तिलहर की जिम्मेदारी दी है। जबकि पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक अशोक कुमार को अपना पीआरओ बनाया है।

तिलहर के सहवेगपुर गांव में 13 अगस्त को सुरेंद्र कुमार की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। स्वजन ने गांव की प्रधान (अब प्रशासक) देवंती के पति सुरेंद्र, सुखदेव, वसुदेव, सतीश, अमित, दिलीप, वीपी, गोविंद पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप लगाया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर हत्या कर दी गई थी। एसपी ने अपने स्तर से जब जांच कराई तो गांव में अवैध शराब बनाने व बिक्री करने का आरोप सही पाया गया था। जबकि तिलहर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी।

इसके अलावा तिलहर के नवियापुर सतनुआ गांव निवासी बाइक मिस्त्री उमेश की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।स्वजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर चोरी के शक में हत्या करने का आरोप लगाया था। सात अगस्त को स्वजन ने शव रखकर जाम लगा दिया था।

पुलिस पर भी रुपये लेने व पिटाई करने का आरोप लगाया गया था। कई अन्य बड़े प्रकरण भी तिलहर क्षेत्र में हो चुके हैं। जिनका निस्तारण कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों को खुद ही तिलहर तक जाना पड़ा।

लगातार शिकायतें मिलने पर एसपी भी पूर्व में नाराजगी जता चुके थे लेकिन कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा था। जिस वजह से प्रिंस शर्मा की शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन कुर्सी छिन गई। एसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया है।

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