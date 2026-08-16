15 अगस्त के दिन एसपी का बड़ा एक्शन, तिलहर कोतवाल लाइन हाजिर; अवैध शराब और हत्या के मामलों पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हत्या सहित कई बड़ी घटनाएं होने के बाद एसपी सौरभ दीक्षित ने तिलहर प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। अपने पीआरओ प्रभाष चंद्र को तिलहर की जिम्मेदारी दी है। जबकि पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक अशोक कुमार को अपना पीआरओ बनाया है।

तिलहर के सहवेगपुर गांव में 13 अगस्त को सुरेंद्र कुमार की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। स्वजन ने गांव की प्रधान (अब प्रशासक) देवंती के पति सुरेंद्र, सुखदेव, वसुदेव, सतीश, अमित, दिलीप, वीपी, गोविंद पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप लगाया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर हत्या कर दी गई थी। एसपी ने अपने स्तर से जब जांच कराई तो गांव में अवैध शराब बनाने व बिक्री करने का आरोप सही पाया गया था। जबकि तिलहर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी।

इसके अलावा तिलहर के नवियापुर सतनुआ गांव निवासी बाइक मिस्त्री उमेश की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।स्वजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर चोरी के शक में हत्या करने का आरोप लगाया था। सात अगस्त को स्वजन ने शव रखकर जाम लगा दिया था।