मुनाफे के चक्कर में बेटे को भी बना लिया तस्कर, शाहजहांपुर में 36 किलो गांजे के साथ पकड़ाया परिवार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। एसटीएफ बरेली व तिलहर पुलिस ने जगजीत सिंह व उसके बेटे आयुष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास करीब 36 किलो गांजा बरामद हुआ जो बलिया से यहां बिक्री करने आए थे।

बलिया के तियरा गांव निवासी जगजीत लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है। अच्छा मुनाफा मिलने की वजह से इसने अपने 19 वर्षीय बेटे को भी अपने साथ शामिल कर लिया।

दोनों गांजा लेकर तिलहर के सरयू स्थित बंद सरसों तेल के गोदाम के पास पहुंचे थे । एसटीएफ बरेली को जब इसके बारे में जानकारी हुई तो वह तिलहर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 36 किलो गांजा बरामद किया।

आरोपितों ने बताया कि बलिया से गांजा लाकर तिलहर निवासी एक व्यक्ति को देने आए थे। हालांकि उस व्यक्ति का दोनों नाम नहीं बता पा रहे। जिसे गांजा देना था वह खुद यहां आने वाला था लेकिन पुलिस को देखकर नहीं पहुंचा।