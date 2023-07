सरदार सिंह की पत्नी मंजू ने आरोप लगाया कि बिथरी चैनपुर की पुलिस किशोरी को बरामद कराने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। जबकि किशोरी के बारे में उसके स्वजन को कोई जानकरी नहीं थी। पुलिस ने जब जेल भेजने की धमकी दी तो सरदार सिंह मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय ने बताया इस प्रकरण में कोई तहरीर नहीं मिली है।

Shahjahanpur : बेटा भगा ले गया किशोरी; पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

