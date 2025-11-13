शाहजहांपुर में एडीएम ने पकड़े नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहन, तीन को किया सीज, 10 के चालान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले जो स्कूली वाहन यातायात पुलिस व परिवहन विभाग को नजर नहीं आ रहे थे उन्हें गुरुवार को एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने पकड़ लिया। तीन वाहनों को सीज करवा दिया जबकि 10 से अधिक वाहनों के चालान कटवाए।

शहर में बड़ी संख्या में वाहन नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे हैं। ई रिक्शा, वैन आदि से स्कूली बच्चों काे जान जोखिम में डालकर लाया और ले जाया जाता है। तीन दिन पहले पुवायां में चलते स्कूली वाहन का दरवाजा खुल गया था, जिसे कक्षा तीन की छात्रा मनप्रीत गिरकर घायल हो गई थी। उसके हाथ-पैर व पांच दांत टूट गए थे।

इसके बाद दैनिक जागरण ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों को लेकर खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसमे बिना परमिट, फिटनेस आदि के स्कूली वाहन चलते मिले। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने से भी चालक बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन परिवहन विभाग व यातायात पुलिस इसको लेकर गंभीर नहीं थी।