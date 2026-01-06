शाहजहांपुर में सड़क हादसा: आमने-सामने टकराईं दो रोडवेज बसें, मां-बेटे समेत 6 लोग घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। फर्रुखाबाद-जलालाबाद मार्ग पर ठिंगरी गांव के पास मंगलवार को रोडवेज की दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बस में सवार मां-बेटा सहित छह यात्री घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

पूर्वाह्न लगभग 11 बजे रुहेलखंड डिपो की बस फर्रुखाबाद की ओर से आ रही थी। अल्हागंज में ठिंगरी गांव के पास सामने से आ रही शाहजहांपुर डिपो की बस से टक्कर हो गई। हादसे में शाहजहांपुर डिपो की बस में सवार मदनापुर निवासी रामसेवक, मदनापुर निवासी राजवंतो उनका 12 वर्षीय बेटा राहुल, रुहेलखंड डिपो बस के चालक कांट के मल्लापुर गांव निवासी रोहित, शाहजहांपुर डिपो बस के परिचालक अल्हागंज के इस्लामगंज निवासी सुधीर व मिर्जापुर निवासी मनोज कुमार घायल हो गए।