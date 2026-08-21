शाहजहांपुर दर्दनाक हादसा: डांडी घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों की ट्राली में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बदायूं के डांडी घाट से जल भरकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्राली पर सवार कांवड़ियों को पीछे से आ रहे आलू भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

आठ कांवड़िए घायल हो गए जिसमें गुड्डू व अमन की म़त्यु हो गई। जैतीपुर के बमिहाना गांव से करीब 14 कांवड़िए गुरुवार देर रात ट्रैक्टर ट्राली से जल भरने के लिए बदायूं के डांडी घाट गए थे।

शुक्रवार सुबह जल भरकर सभी वापस लौट रहे थे। जैतीपुर के नवादा मोड़ के पास पीछे से आ रहे आलू भरे ट्रक ने ट्राली में टक्कर मार दी जिससे गांव के ही गुड्डू व अमन समेत आठ लोग घायल हो गए।