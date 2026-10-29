200 अपराधियों के साथ अब जमानतदार भी पुलिस के राडार पर, फर्जीवाड़ा किया तो सीधे होगी जेल!
शाहजहांपुर पुलिस ने 200 सक्रिय अपराधियों और उनके जमानतदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। यक्ष ऐप से चिह्नित ...और पढ़ें
HighLights
जलालाबाद, मदनापुर, निगोही के रहने वाले हैं ज्यादातर अपराधी, जल्द खुलेगी हिस्ट्रीशीट
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अपराधियों के साथ अब उनके जमानतदार भी पुलिस के राडार पर हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्ययोजना तैयार की है। यक्ष एप के जरिए जिले के 200 सक्रिय अपराधियों को चिह्नित किया गया है। ये अपराधी शाहजहांपुर के अलावा दूसरे जिलों और प्रदेशों में भी लूट, डकैती, छिनैती और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
पिछले तीन वर्ष में कई अपराध करने वाले इन बदमाशों के जमानतदारों का सत्यापन कराया जा रहा है। अभिलेखों की जांच के बाद फर्जी जमानतदारों पर कार्रवाई होगी। एक ही व्यक्ति द्वारा कई अपराधियों की जमानत लेने के मामलों को भी चिह्नित किया जा रहा है।
जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद फिर अपराध में लिप्त हुए लोगों की सूची तैयार कर उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय में रिपोर्ट भेजी जाएगी। पुलिस महानिदेशक की सख्ती के बाद एसपी सौरभ दीक्षित ने 13 बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कराई है।
एएएसी ग्रामीण दिक्षा भंवरे और एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। दोनों अधिकारी गांवों में जाकर सभ्रांत नागरिकों से संवाद कर रहे हैं, ताकि छोटी गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचे।
पहले चरण में जलालाबाद के सराय साधौ, मदनापुर के पंखिया खेड़ा और निगोही के गांवों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि तीन वर्ष के भीतर अपराध करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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