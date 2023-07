उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को धान से भरा ट्रक भैंसी नदी में घुस गया। चालक व हेल्पर बमुश्किल ग्रामीणों की मदद से बाहर आ सके। पुवायां व खुटार के बीच भैंसी नदी पर नए पुल का निर्माण हो रहा है। आवागमन बाधित न हो इसलिए कार्यस्थल के पास ही वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है।

Shahjahanpur News: नदी में घुसा धान भरा ट्रक, चालक-हेल्पर ने रस्सी के सहारे बचाई जान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को धान से भरा ट्रक भैंसी नदी में घुस गया। चालक व हेल्पर बमुश्किल ग्रामीणों की मदद से बाहर आ सके। पुवायां व खुटार के बीच भैंसी नदी पर नए पुल का निर्माण हो रहा है। आवागमन बाधित न हो इसलिए कार्यस्थल के पास ही वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। बुधवार सुबह तेज वर्षा के कारण वैकल्पिक मार्ग पर भी जलभराव हो गया था, लेकिन वहां से आवागमन नहीं रोका गया। लगभग दस बजे ट्रक चालक कुलदीप व हेल्पर शोभित रामपुर के बिलासपुर से धान लेकर पुवायां की ही सुखवीर एग्रो मिल जा रहे थे। जलभराव के कारण ट्रक वैकल्पिक मार्ग से उतर गया और नदी में डूबने लगा। कुलदीप व शोभित किसी तरह ट्रक के ऊपरी हिस्से पर पहुंचे। जहां ट्रक में बंधी रस्सी खोलकर उन्होंने सड़क किनारे खड़े ग्रामीणों की ओर फेंकी। उसके बाद दोनों बाहर निकले। इसके बाद पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात बंद करते हुए पुवायां से बंडा के लिए रूट डायवर्जन कराया।

Edited By: Abhishek Pandey