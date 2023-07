UP News: आयकर निरीक्षक बनवाने के नाम पर शिक्षक ने ठगे 15 लाख रुपये, जान से मारने की दी धमकी

Shahjahanpur News आयकर निरीक्षक बनवाने का झांसा देकर बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक ने युवक से 15 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने शिक्षक व उसके तीन साथियों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव निवासी ज्ञान बाबू ने बताया कि वर्ष 2018 में सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार से उनका परिचय हुआ था।

आयकर निरीक्षक बनवाने के नाम पर शिक्षक ने ठगे 15 लाख रुपये, जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : आयकर निरीक्षक बनवाने का झांसा देकर बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक ने युवक से 15 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने शिक्षक व उसके तीन साथियों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव निवासी ज्ञान बाबू ने बताया कि वर्ष 2018 में सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार से उनका परिचय हुआ था। प्रमोद ने आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों से अपने अच्छे संबंध होने की बात कही थी। उसने ज्ञान बाबू से कहा कि वह आयकर निरीक्षक के पद पर उनकी नौकरी लगवा सकता है। जिसके बाद प्रमोद ने अपने साथी अतुल सिंह, विनोद कुमार व आदित्य प्रकाश से उन्हें मिलावाया। 15 लाख रुपये की ठगी कहा कि वे तीनों रुपयों के लेन-देन से लेकर नौकरी पक्की कराने का काम करेंगे। इसके बाद 15 लाख रुपये में बात तय हो गई। चार बार में 15 लाख रुपये भी ले लिए। इस बीच दो बार आयकर विभाग से संबंधित कुछ अभिलेख भी प्रमोद ने ज्ञान बाबू को दिखाए। जिस कारण वह उन लोगों की बात पर भरोसा करते रहे, लेकिन कुछ माह बाद उन लोगों ने बात करना बंद कर दी। जब नियुक्ति पत्र मांगा तो टालमटोल करने लगे। पांच वर्ष बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो रुपये वापस मांगे, जिस पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि जांच शुरू कर दी है।

