Shahjahanpur: ईदगाहों व मस्जिदों में अदा की गई नमाज, मांगी देश की सलामती व सौहार्द की दुआ

Eid Ul Adha 2023 ईद उल अजहा पर गुरुवार को जिले की ईदगाहों व मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। देश की सलामती और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी। एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। सुबह साढ़े सात बजे बड़ी ईदगाह में नमाज हुई।

ईदगाहों व मस्जिदों में अदा की गई नमाज, मांगी देश की सलामती व सौहार्द की दुआ

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : ईद उल अजहा पर गुरुवार को जिले की ईदगाहों व मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। देश की सलामती और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी। एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। सुबह साढ़े सात बजे बड़ी ईदगाह में नमाज हुई। यहां शहर पेश इमाम मौलाना हुजूर अहमद मंजरी ने नमाज अदा कराने के बाद संबोधन भी किया। इसके अतिरिक्त ईदगाह छोटा खुत्बा, ईदगाह गदियाना, जामा मस्जिद आदि में भी नमाज अदा की गई। ईदगाह के बाहर लगा मेला ईदगाह के बाहर मेला भी लगा है, जिसमें बच्चों के खिलौने, घरेलू सामान की दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मस्जिदो के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन व पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौजूद रहे।

Edited By: Abhishek Pandey