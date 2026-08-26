शाहजहांपुर में फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाए ठेके, DM का FIR और ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। तिलहर नगर पालिका में मैसर्स मथुरा कंस्ट्रक्शन ने फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाकर निविदाएं हासिल कर लीं। इसकी शिकायत पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। बुधवार को उन्होंने अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार को मथुरा कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।

फर्म को 15 दिन के अंदर ब्लैकलिस्ट करने, धनराशि के गबन की स्थिति में वसूली के लिए भी कहा है। अभिलेखों का सत्यापन न करने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्र को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

तिलहर नगर पालिका के वार्ड 11 के सभासद कयूम खान ने 20 जून को मथुरा कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध शिकायत की थी। उनका आरोप था कि ठेकेदार प्रदीप गुप्ता ने अपनी फर्म के जरिए 30 मार्च 2026 से अब तक डाली गईं निविदाओं में जो एफडीआर व चरित्र पत्र लगाए, वे सभी फर्जी हैं।

इनके आधार पर उसने कुछ काम भी शुरू करा दिए। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कराई तो पता चला कि फर्म ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच 11 कार्य कराए, जिनमें से छह निविदाओं में लगाए गए चरित्र प्रमाणपत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं हुए।

चरित्र प्रमाण पत्र का प्रभार संभाल रहीं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने डीएम को भेजी रिपोर्ट में बताया कि 23 दिसंबर 2012 को फर्म को कार्यालय से एक प्रमाणपत्र जारी हुआ था। निविदाओं में 23 दिसंबर 2023 व 16 जनवरी 2026 को जारी किए गए लगाए गए प्रमाणपत्र फर्जी हैं।

हालांकि, फर्म संचालक प्रदीप गुप्ता ने कागज सही बताए। कहा कि जांच में स्थिति साफ हो जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार से जब इस फर्जीवाड़े के बारे में पूछा गया तो जबाव आया कि जानकारी नहीं है।

एफडीआर का सत्यापन कराने के निर्देश डीएम ने इन सभी प्रकरण में अलग-अलग कूटरचित फर्जी दस्तावेज बनाने, निविदा में इनको लगाकर धोखाधड़ी किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराने, फर्म को ब्लैकलिस्ट करने व गबन की स्थिति सामने आने पर धनराशि की वसूली करने के निर्देश दिए। डीएम ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को इस फर्म की एफडीआर का भी सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।

पालिका के अधिकारियों ने बरती लापरवाही निविदा के समय चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेखों की जांच की जिम्मेदारी निकाय के अधिकारियों की होती है, लेकिन मथुरा कंस्ट्रक्शन के मामले में लापरवाही बरती गई। डीएम ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने एडीएम प्रशासन से कहा कि कागजों का सत्यापन नहीं करने वाले नगर पालिका कर्मियों पर कार्रवाई करें।

इन कार्यों में लगे फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बहादुरगंज में मिट्टी भराव नाली निर्माण, पालिका के कम्युनिस्टी हाल में शेष निर्माण कार्य व शादी हाल की बाउंड्रीवाल की मरम्मत, पालिका के मुख्य कार्यालय में बने रिकार्ड रूम व राजकीय कन्या इंटर कालेज व विभिन्न विद्यालयों के कायाकल्प में जो चरित्र प्रमाण पत्र लगाए गए, वह फर्जी पाए गए।