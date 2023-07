UP News: बुलेट न मिली तो बेगम को दे दिया तीन तलाक, थाने में पति समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

तीन तलाक को लेकर भले ही कानून बना दिए गए हों लेकिन शाहजहांपुर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सात माह में अब तक सात प्राथमिकी लिखी जा चुकी हैं। जिले का एक युवक ससुराल वालों पर बुलेट के लिए दबाव बनाता रहा। जब उन लोगों ने मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उसने पत्नी को तलाक दे दिया।

बुलेट न मिली तो बेगम को दे दिया तीन तलाक, थाने में पति समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : तीन तलाक को लेकर भले ही कानून बना दिए गए हों, लेकिन जिले में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सात माह में अब तक सात प्राथमिकी लिखी जा चुकी हैं। इस बार मिर्जापुर क्षेत्र का मामला सामने आया है। जहां युवक ससुराल वालों पर बुलेट के लिए दबाव बनाता रहा। जब उन लोगों ने मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उसने पत्नी को तलाक दे दिया। परौर थाना क्षेत्र के मई खुर्द कला गांव निवासी रिजवान ने बुधवार को मिर्जापुर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि बेटी फलक का निकाह मिर्जापुर के बुढौरा गांव निवासी जुबैर से तीन साल पहले किया था। निकाह के बाद बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। बुलेट की मांग कर रहा था रिजवान रिजवान बुलेट व सोने की चेन की मांग कर रहा था। कई बार पंचायत होने के बाद भी जुबैर ने बेटी को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। 10 जुलाई को फलक को जुबैर उसके भाई सुहेल, आकिब व परिवार के अन्य सदस्यों पीटा फिर जुबैर ने तीन बार बोलकर तलाक दे दिया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपितों पर मुस्लिम विवाह पर अधिकारों के सुरक्षा अधिनियम 2019 व दहेज एक्ट के तहत प्राथमिकी लिख ली गई है।

