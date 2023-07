UP News: रामगंगा और गर्दा नदी में बाढ़ की खतरा, छोड़ा गया 60663 क्यूसेक पानी

रामगंगा गंगा तथा गर्रा नदी में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है। बुधवार सुबह रामगंगा नदी में 60 हजार 663 क्यूसेक पानी छोड़ा गया इससे पहले से उफना रही रामगंगा में बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। गंगा नदी का डिस्चार्ज भी बढ़कर 86 हजार क्यूसेक पार हो गया है। जिला प्रशसन ने बाढ़ चौकियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।

रामगंगा और गर्दा नदी में बाढ़ की खतरा, छोड़ा गया 60663 क्यूसेक पानी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर: रामगंगा, गंगा तथा गर्रा नदी में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है। बुधवार सुबह रामगंगा नदी में 60 हजार 663 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इससे पहले से उफना रही रामगंगा में बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। गंगा नदी का डिस्चार्ज भी बढ़कर 86 हजार क्यूसेक पार हो गया है। जिला प्रशसन ने बाढ़ चौकियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी वर्षा हो रही है। इससे जलाशयों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। बुधवार को नरौरा बैराज से गंगा नदी में 86097 क्यूसेक, रामगंगा में पांच बैराजों से कुल 60634 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दियूनी बैराज से गर्रा नदी में डिस्चार्ज 4750 क्यूसेक से बढ़कर 6496 क्यूसेक पर पहुंच गया है। इससे रामगंगा नदी के जलस्तर में 41 सेमी, गर्रा में 35 सेमी तथा गंगा नदी के जलस्तर में 42 सेममी की वृद्धि दर्ज हुई है। सिचांई विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार भास्कर ने बताया कि बांधों से छोड़े गए पानी का असर जनपद में तीन दिन के बाद दिखायी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ परियाजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। बाढ़ बचाव के भी पूर्ण प्रबंध हैं।

Edited By: Abhishek Pandey