UP News: नरौरा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख 70 हजार क्यूसेक पानी, 30 गांवो में बाढ़ का खतरा; प्रशासन अलर्ट

नरौरा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख 70 हजार क्यूसेक पानी, 30 गांवो में बाढ़ का खतरा; प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही वर्षा से सभी नदियां उफान पर हैं। जलाशयों को बचाने के लिए लगातार बांधो से पानी छोड़ा रहा है। शुक्रवार सुबह गंगा नदी में नरौरा बैराज से एक लाख 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रामगंगा नदी में भी डिस्चार्ज बढ़कर 88 हजार 581 क्यूसेक हो गया है। इससे 30 गांव सैलाब से घिरने लगे हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने के साथ ही राहत व बचाव कार्य के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नरौरा बैराज से गंगा नदी में छोड़ा गया पानी गुरुवार तक नरौरा बैराज से गंगा नदी में एक लाख 88 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। जबकि रामगंगा में 52 हजार क्यूसेक प्रवाह था। शुक्रवार सुबह गंगा नदी का डिस्चार्ज बढ़कर एक लाख 70 हजार क्यूसेक के पार पहुंच गया है। रामगंगा में भी 52 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है। चौबीस घंटे के भीतर 36 हजार क्यूसेक और पानी का डिस्चार्ज बढ़ जाने से बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है। वर्षा से हालात खराब बने हुए है। कलान एसडीएम महेश कैथल, तिलहर एसडीएम दीपशिखा सिंह तथा जलालाबाद एसडीएम अंजलि गंगवार ने नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने के साथ ही निगरानी शुरू करा दी है। संबंधित एसडीएम ने राजस्व टीम के साथ निरीक्षण कर जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया है। इन गांवों को बढ़ा खतरा तहसील जलालाबाद व कलान मं अल्हदादपुर बिहारी, कोला, कसारी, परौर, मई खुर्द कलां, कीलापुर, कुनिया, हरिहरपुर, पहरुआ, मौजमपुर, छिड़िया एवं धुबला करीमनगर तक बांधो से छोड़ा गया पानी पहुंचने लगा है। हालांकि अभी गांव के अंदर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि वर्षा के साथ डिस्चार्ज बढ़ता रहा तो हालात बिगड़ जाएंगे। एडीएम प्रशासन संजय पांडेय ने बताया कि बाढ़ पर नजर रखी जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey