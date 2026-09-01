शाहजहांपुर: हाथों में चप्पल थाम दलदल से अर्थी ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण, वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। विकासखंड ददरौल के मुडिगवां गांव में दलदल से होकर ग्रामीण बुजुर्ग महिला की अर्थी लेकर निकले। मंगलवार को इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।

अर्थी लेकर जाते दिख रहे लोग हाथों में चप्पलें भी पकड़े हैं, जो विकास कार्यों के दावे करने वालों को आइना दिखा रहीं है। मड़िगवा में गांव से बाहर निकलने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं है। बरसात होने पर कच्चा रास्ता दलदल में तब्दील हो गया।