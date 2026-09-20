श्मशान में जलती चिता पर पकाया मुर्गे का मीट, खौफनाक हरकत के बीच शाहजहांपुर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पुवायां। क्या कोई चिता पर मुर्गे का मीट बना सकता है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पुवायां के नत्थापुर गांव में ऐसा ही हुआ। बुजुर्ग की चिता पर गांव के ही तीन व्यक्ति ने मीट बनाया। जिसमे दो तांत्रिक बताए जा रहे हैं। विरोध किया गया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगे। पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया।

नत्थापुर गांव निवासी बुजुर्ग छोटेलाल का बीमारी के चलते शनिवार को निधन हो गया था। रविवार दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे वीरपाल ने बताया कि अंत्येष्टि के बाद शाम को जब दोबारा चिता देखने श्मशान पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए।

आरोप है कि गांव का ही सुरेंद्र सिंह अपने दो साथी तांत्रिक राजेंद्र और रामचरन के साथ चिता पर एक बर्तन रखकर मुर्गे का मीट पका रहा था। इसका विरोध किया तो सुरेंद्र गाली-गलौज करने लगा। वीरपाल ने डायल 112 पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया। जबकि दो आरोपित भाग गए। वीरपाल ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि तंत्र-मंत्र सिद्ध करने के लिए यह कृत्य किया जा रहा था। इस तरह के कृत्य से ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि पकड़े गए आरोपित ने पुलिस को बताया कि जो आरोपित भाग गए हैं वह मीट बना रहे थे जबकि वह सिर्फ देखने के लिए वहां खड़ा हो गया था।