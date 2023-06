वरुण ने इस कंपनी को आधार बनाने के लिए अधिकृत यूआइडीएआइ से संबद्ध बताते हुए उन्हें इसकी एजेंसी दिलाने के लिए संपर्क किया। बताया कि कंपनी की एजेंसी मिलने के बाद वह आधार कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए डीएस कोड दिलाने के नाम पर वरुण ने उनसे तीन माह पहले एक लाख 59 हजार 400 रुपये ले लिए लेकिन इसके बाद से कोई संपर्क नहीं किया।

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। आधार कार्ड बनाने की एजेंसी दिलाने के नाम पर ग्रामीण से युवक ने एक लाख 59 हजार रुपये ठग लिए। पुल‍िस मामले की जांच कर रही है। जैतीपुर के कीरतपुर गांव निवासी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वह दस माह पहले चौक क्षेत्र निवासी वरुण गंगवार के साथ आधार बनाने वाली कंपनी फिया टेक्नोलाजी में काम करते थे। कुछ दिन बाद वरुण ने वहां छोड़कर दूसरी कंपनी आइपीएस में काम करना शुरू कर दिया। वरुण ने इस कंपनी को आधार बनाने के लिए अधिकृत यूआइडीएआइ से संबद्ध बताते हुए उन्हें इसकी एजेंसी दिलाने के लिए संपर्क किया। बताया कि कंपनी की एजेंसी मिलने के बाद वह आधार कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए डीएस कोड दिलाने के नाम पर वरुण ने उनसे तीन माह पहले एक लाख 59 हजार 400 रुपये ले लिए, लेकिन इसके बाद से कोई संपर्क नहीं किया। मोबाइल भी बंद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।

