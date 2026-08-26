शाहजहांपुर में एक बीघा जमीन के लिए संग्राम: जमकर चले लाठी-डंडे और गोलियां, मची भगदड़; 5 घायल
शाहजहांपुर के खुदागंज स्थित मकरंदापुर गांव में एक बीघा जमीन के विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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खुदागंज के मकरंदापुर गांव में बुधवार दोपहर बाद हुई घटना, एक को लगी गोली
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भूमि विवाद में खुदागंज के मकरंदापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष से फायरिंग की गई जिससे अफरा तफरी मच गई। एक युवक गोली लगने से घायल हो गया जबकि चार अन्य मारपीट में घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गांव के आदेश व रामलड़ैते के बीच एक बीघा खेत को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष उस खेत पर अपना-अपना हक जता रहे हैं। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बुधवार को आमने-सामने आए तो विवाद होने लगा।
लाठी-डंडे चलने के साथ ही फायरिंग भी शुरू हो गई। आदेश के हाथ में गोली लगी जबकि उनके परिवार के ही सुरेंद्र सहित चार अन्य घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
विवाद के दौरान का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है, जिसमे एक युवक के हाथ में तमंचा दिखाई दे रहा है। खुदागंज पुलिस ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली।
फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है। सीओ विदुश सक्सेना ने बताया कि भूमि को लेकर विवाद हुआ है। घायलों का उपचार चल रहा है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है।