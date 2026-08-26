शाहजहांपुर में एक बीघा जमीन के लिए संग्राम: जमकर चले लाठी-डंडे और गोलियां, मची भगदड़; 5 घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भूमि विवाद में खुदागंज के मकरंदापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष से फायरिंग की गई जिससे अफरा तफरी मच गई। एक युवक गोली लगने से घायल हो गया जबकि चार अन्य मारपीट में घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गांव के आदेश व रामलड़ैते के बीच एक बीघा खेत को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष उस खेत पर अपना-अपना हक जता रहे हैं। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बुधवार को आमने-सामने आए तो विवाद होने लगा।