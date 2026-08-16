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शाहजहांपुर: रामगंगा पुल के पास बेकाबू बस का कहर, लखीमपुर खीरी के कांवड़ जत्थे में महिला की मौत, चालक फरार

By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:11 PM (IST)

अल्हागंज में रामगंगा पुल के पास रोडवेज बस ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला कांवड़िया की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए, जबकि बस चालक फरार हो गया।

अल्हागंज में इसी बस से हुआ था हादसा। जागरण

अल्हागंज में इसी बस से हुआ था हादसा। जागरण

HighLights

  1. हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भागा, पंजीकृत की जाएगी प्राथमिकी

संवाद सूत्र, अल्हागंज (शाहजहांपुर)। अनियंत्रित रोडवेज बस रविवार को कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्राली में घुस गई। हादसे में महिला कांवड़िया की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हैं। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज पंजीकृत करने के लिए तहरीर का इंतजार किया जा रहा।

लखीमपुर खीरी जटपुरा गांव से कांवड़ियों का जत्था फर्रुखाबाद से जल लेकर लौट रहा था। इनमें दो लोग कांवड़ लेकर पैदल चल रहे, शेष आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्राली में थे। उन्हें क्रमबद्ध तरीके से कांवड़ उठानी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह को उनकी ट्रैक्टर-ट्राली अल्हागंज क्षेत्र में रामगंगा पुल के पास पहुंची थी। उसी दौरान तेज गति से आई बुद्ध विहार डिपो की रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी।

इससे ट्राली में बैठी मंजू देवी, जमुना देवी, गुड्डी देवी, श्रीकृष्ण, पूनम देवी, नेमा देवी, करुणेश, निर्मला, सपना देवी, मीना देवी, यश कुमार, फूलमती, कृष्ण घायल हो गए। उनमें चीख-पुकार मची तो आसपास के लोग मदद को दौड़े।

कुछ ही देर में पैदल चल रहे कांवड़िया भी आ गए। अल्हागंज के थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि हादसे में घायल ट्राली सवार सभी कांवड़ियों को सीमावर्ती फर्रुखाबाद के राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा, वहां से डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया।

उपचार के दौरान मंजू देवी की मौत हो गई, शेष की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। ट्राली में सवार अन्य लोगों को दूसरे वाहन से भेजा गया।

उन सभी को गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करना है। इससे पहले, शुक्रवार को खुटार में कार की टक्कर से बरेली के कांवड़िया की मौत हुई थी। 12 अगस्त को कांट में ट्रैक्टर की टक्कर से दो कांवड़ियों की मौत हुई, 13 अगस्त को ट्राली पलटने से 26 कांवड़िया घायल हुए थे।

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