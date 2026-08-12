‘बेटा उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं...’ कांवड़ यात्रा में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 3 को रौंदा, 7वीं के छात्र समेत 2 की मौत

संवाद सूत्र, कांट (शाहजहांपुर)। शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर कांवड़ लेकर जा रहे बालक समेत तीन कांवड़ियों को ट्रैक्टर ट्राली चालक ने कुचल दिया। हादसे में कटरा के बरखेड़ा हवेली गांव निवासी प्रदीप व दस वर्षीय नीतीश की मृत्यु हो गई। तीसरे घायल तुलसी को गंभीर हालत में बरेली के अस्पताल में रेफर किया गया है। जिस ट्रैक्टर ट्राली से हादसा हुआ उस पर भी कांवड़िये सवार थे। आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।

बरखेड़ा हवेली से करीब 55 कांवड़ियो का जत्था फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गया था। वहां से सभी लोग जल भरने के बाद गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे। कांट में जमौर के पास अमरीश के पुत्र नीतीश, प्रदीप व तुलसी उर्फ राहुल गंगवार ने कांवड़ ली थीं।

अमरीश अन्य कांवड़ियों के साथ ट्रैक्टर ट्राली से बरेली मोड़ के पास जाकर रुक गए। तीनों कांवड़िये कुछ कदम ही चल पाए थे, तभी पीछे से मदनापुर के कांवड़ियों को लेकर आ रहे दूसरे ट्रैक्टर ट्राली चालक ने सामने से आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में नीतीश, प्रदीप व तुलसी को कुचल दिया।

टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्राली डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। सीओ सदर शुभम वर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। घायलों को मेडिकल कालेज भेजा गया, जहां नीतीश व प्रदीप को मृत घोषित कर दिया गया।

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तुलसी को बरेली रेफर किया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर सड़क से हटाया और यातायात सुचारु कराया।दोनों वाहनों के कांवड़िये यात्रा स्थगित वापस चले गए।

बेटा एक बार उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं नीतीश किसान इंटर कालेज में कक्षा सात का छात्र था। तीन बहनों के बीच में अकेले बेटे की मृत्यु से अमरीश बदहवास हो गए। बार-बार बेटे को आवाज दे रहे थे, कह रहे थे कि एक बार उठ जाओ। देखो पापा बुला रहे हैं, छाती पीटते हुए खुद को दोष दे रहे थे।