परशुरामपुरी तो बना जलालाबाद, लेकिन बेटों का पलायन न रुका; पढ़िए शाहजहांपुर के इस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जलालाबाद के स्थान पर परशुरामपुरी की नई पहचान के साथ ही यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को भी नया आयाम मिल रहा है, लेकिन नदी बहुल इस क्षेत्र में रोजगार के नाम पर अब भी सूखा है।

मगटोरा गांव निवासी बुजुर्ग रामसिंह व गुड्डी के छह बेटे हैं, लेकिन पास कोई नहीं रहता। क्योंकि सभी एनसीआर में मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों के साथ गांव में रह रहीं जागेश्वर प्रसाद की पत्नी कहती हैं पति बाहर मजदूरी न करें तो परिवार कैसे पलेगा..? काम की कमी के कारण क्षेत्र में तमाम लोग मजबूरन घर छोड़ रहे हैं।

2022 में यह मुद्दा उठा तो भाजपा के हरिप्रकाश वर्मा ने सड़क, पुल के साथ फैक्ट्री का नारा दिया। वादे के मुताबिक सड़क और पुल का जाल बिछा, लेकिन कोई बड़ा कारखाना नहीं लग सका। कैमुना ग्रुप की चीनी मिल का मुद्दा भी अधर में रहा।

हरिप्रकाश कहते हैं प्रयास में कमी नहीं है। एथनाल प्लांट लग गया है। औद्योगिक गलियारा बन रहा है। गति धीमी है, लेकिन जल्द ही यह क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। कोलाघाट के पुराने पुल पर वाहनों का संचालन व नए पुल निर्माण के साथ ही उन गांवों का भी उल्लेख करते हैं जहां चलने को खड़ंजे तक नहीं थे।

व्यापारी सुरजीत सिंह व रजनीश कुमार भी मानते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे, इंडस्ट्रीयल कारिडोर, बेबर बीसलपुर स्टेट हाईवे के फोरलेन होने से व्यापार के अनूकूल माहौल बन रहा है, लेकिन बड़े उद्योग भी जरूरी हैं। परिषदीय विद्यालयों में विधायक निधि से झूले व फर्नीचर दिए गए।

युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस काउंसिलिंग सेंटर बन रहा है, पर राजकीय डिग्री कालेज में परास्नातक व विज्ञान वर्ग की कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ. नवीन गुप्ता बताते है कि कई बार पत्राचार कर चुके हैं, पर शासन में मजबूत पैरवी की जरूरत है।

शिक्षक आयुष सिंह बताते हैं कि परिवहन व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अल्हागंज में आधुनिक बस अड्डे पर प्रस्ताव अधर में होने के कारण सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करना मजबूरी है। यहां सरकारी योजनाओं से किसानों ने आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन चौरसिया गांव निवासी किसान अंबरीश कुमार मंडी निर्माण को बड़ी जरूरत बताते हैं। युवा राजेश कुमार क्षेत्र में हो रहे बदलाव से खुश हैं। उनका कहना है कि विधायक को चिलौआ में अधिग्रहीत मैदान पर स्टेडियम निर्माण का वादा भी अब पूरा कर देना चाहिए।

हमने वादे नहीं बल्‍क‍ि संकल्‍प ल‍िए थे जलालाबाद व‍िधायक हर‍ि प्रकाश वर्मा ने कहा क‍ि हमने चुनाव के समय वादे नहीं बल्कि संकल्प लिए थे, जिनमें से 90 प्रतिशत पूरे कर चुके हैं। शेष पर काम हो रहा है। जहां तक रोजगार की बात है तो यहां पर एथनाल प्लांट लगा है। औद्योगिक गलियारे में लगने वाले उद्योगों का लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा।

चीनी मिल के संबंध में हमने दो बार विधानसभा में प्रश्न उठाए। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद शासन स्तर से जांच शुरू हुई। सरकार जल्द ही इस भूमि को वापस लेकर लेगी, यहां पर उद्योग की स्थापना करेगी।

कोलाघाट पर नए पुल का निर्माण विकास को गति देगा। जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित कराने व परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की मांग बरसों से लंबित थी, जिसे हमने पूरा कराया। यह बड़ी उपलब्धि रही। राजकीय डिग्री कालेज के मुददे पर शिक्षा मंत्री से बात हुई है। स्टेडियम का भी जल्द निर्माण कराया जाएगा।

क्षेत्र पर नहीं द‍िया कोई ध्‍यान सपा के विधानसभा प्रभारी सूरज पाल यादव ने बताया क‍ि भाजपा विधायक ने अपने कार्यकाल मे अब तक क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ बड़ी समस्या है, लेकिन जरूरत के हिसाब से तटबंध नहीं बने।