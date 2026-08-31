बुलडोजर लेकर पहुंचा नगर निगम तो मोहलत मांगने लगे कब्जाधारी, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बलिदानी अहमद उल्ला शाह पार्क से तेल टंकी रोड तक नवनिर्मित ग्रीन रोड के दोनों ओर फुटपाथ पर निकाले गए छज्जों और बालकनी को हटवाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने बैकहो लोडर चलवाया, लेकिन उस दुकान का छज्जा तुड़वाया जिसको नोटिस तक जारी नहीं किया गया था, जिनको चेतावनी दी थी, उनको दो दिन की मोहलत दी।

सीएम ग्रिड योजना के तहत ग्रीन रोड का निर्माण किया गया है। छह करोड़ की लागत से करीब 400 मीटर लंबी और 13 मीटर तक चौड़ी इस रोड के दोनों ओर फुटपाथ बने हैं। जिस के किनारों पर मकानों की ओर से फैंसी स्ट्रीट लाइट के पाेल लगाए गए थे।

हिदायत दी गई थी कि कोई भी भवन स्वामी इन पोल के आगे निर्माण नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों ने काम पूरा होते ही छज्जों और बालकनी का इस तरह से कराया कि फैंसी स्ट्रीट लाइट के पोल छिप गए।

इसको लेकर 13 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। चार दिन पूर्व अंतिम नोटिस जारी कर तीन दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। निर्माण न हटने पर सोमवार को मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी ने प्रवर्तन दल और बैकहो लोडर के साथ पहुंचे और निर्माण हटवाना शुरू किए, लेकिन वाजिद व साबिर खान की दुकान पर छज्जे तुड़वाकर बैकहो लोडर चलवाकर अभियान रोक दिया गया।