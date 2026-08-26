Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बारावफात के जुलूस के बीच अचानक फंसा वित्त मंत्री का काफिला, गाड़ी से बाहर उतरे सुरेश खन्ना, देखें वीडियो

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:01 PM (IST)

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का काफिला शाहजहांपुर में बारावफात के जुलूस में फंस गया, जिससे उन्हें कुछ देर गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काफिले को जुलूस से बाहर निकाला, जबकि शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।

जाम में फंसा वित्तमंत्री सुरेश खन्ना का काफिला

जाम में फंसा वित्तमंत्री सुरेश खन्ना का काफिला

HighLights

  1. शहर के लाल इमली चौराहे से पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल निकलवाया

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का काफिा बुधवार को बारावफात के जुलूस में फंस गया। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल गाड़ियों को निकलवाया।

बारावफात के जुलूस को लेकर शहर के कई मार्गों पर आवागमन को बंद कर वैकल्पिक मार्गों से लोगों को निकलवाया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई।

कई जगह बेरीकेडिंग भी की गई लेकिन उसके बाद भी कई जगह जाम लग गया। वित्त मंत्री लाल इमली चौराहे से होते हुए कहीं जा रहे थे लेकिन उसी समय जुलूस निकल रहा था।

ड्यूटी पर तैनात यातायातकर्मियों ने भी उनके काफिले को रुकवाकर दूसरे मार्ग से निकलवाने का प्रयास नहीं किया। जिस वजह से लाल इमली चौराहे के पास वित्त मंत्री सहित काफिले में शामिल अन्य गाड़ियां फंस गई। जिस वजह से वित्त मंत्री को कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर भी निकलना पड़ा।

पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल काफिले को जुलूस से निकलवाया। यातायात प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया वित्त मंत्री का काफिला जाम में फंसने की जानकारी नहीं है। फिलहाल लाल इमली चौराहे की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया गया था।

यह भी पढ़ें- 'कमाई का 60 पार्षदों में बराबर बंटवारा...'; हाथ में पानी लेकर शपथ लेते शाहजहांपुर के पार्षदों का वीडियो वायरल