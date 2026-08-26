बारावफात के जुलूस के बीच अचानक फंसा वित्त मंत्री का काफिला, गाड़ी से बाहर उतरे सुरेश खन्ना, देखें वीडियो

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का काफिा बुधवार को बारावफात के जुलूस में फंस गया। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल गाड़ियों को निकलवाया।

बारावफात के जुलूस को लेकर शहर के कई मार्गों पर आवागमन को बंद कर वैकल्पिक मार्गों से लोगों को निकलवाया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई।

कई जगह बेरीकेडिंग भी की गई लेकिन उसके बाद भी कई जगह जाम लग गया। वित्त मंत्री लाल इमली चौराहे से होते हुए कहीं जा रहे थे लेकिन उसी समय जुलूस निकल रहा था।

ड्यूटी पर तैनात यातायातकर्मियों ने भी उनके काफिले को रुकवाकर दूसरे मार्ग से निकलवाने का प्रयास नहीं किया। जिस वजह से लाल इमली चौराहे के पास वित्त मंत्री सहित काफिले में शामिल अन्य गाड़ियां फंस गई। जिस वजह से वित्त मंत्री को कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर भी निकलना पड़ा।

पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल काफिले को जुलूस से निकलवाया। यातायात प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया वित्त मंत्री का काफिला जाम में फंसने की जानकारी नहीं है। फिलहाल लाल इमली चौराहे की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया गया था।