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DM से मिलने के लिए 20 मिनट रोका तो भड़के किसान, BJP विधायक सलोना कुशवाहा के खिलाफ कर दी नारेबाजी

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:50 PM (IST)

शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम से मिलने के लिए इंतजार कराने पर भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ता मंगलवार को कलक्ट्रेट में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे थे। वह एक भूमि की पैमाइश कराने की मांग कर रहे थे।

यूनियन के कार्यकर्ता जब डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि विधायक सलोना कुशवाहा अंदर बैठी हैं, उनके बाहर आने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा।

करीब 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद कार्यकर्ताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने समझाने का प्रयास किया तो विधायक के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी।

आरोप लगाया कि जब जनता से मिलने के समय जब जनप्रतिनिधि इतनी देर तक बैठे रहेंगे तो आखिर जनता अपनी समस्याएं अधिकारियों को कब बता पाएगी।

दोपहर में 12 बजते ही जनता से मिलने का समय पूरा होने की बात कहकर उन्हें रोक दिया जाता है। बमुश्किल कार्यकर्ता शांत हुए जिसके बाद डीएम को ज्ञापन दिया गया।

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