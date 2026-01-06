शाहजहांपुर: PHC में लोगों की जान से खिलवाड़, सरकारी कुर्सी पर बैठकर बाहरी व्यक्ति दे रहा था दवा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुधवाना पर एक बाहरी व्यक्ति फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठकर दवा बांट रहा था। भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीएम ने एडीएम वित्त को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है।

मंगलवार को विधायक वीर विक्रम सिंह को सूचना मिली कि बुधवाना स्वास्थ्य केंद्र पर कोई बाहरी व्यक्ति फार्मास‍ि स्‍ट की कुर्सी पर बैठकर दवा का व‍ितरण कर रहा है। विधायक ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। आरोपित ने अपना नाम मदनापुर निवासी देवेंद्र कुमार बताया। विधायक ने डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को फोन पर इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। डीएम ने एडीएम वित्त अरविंद कुमार को मौके पर जांच करने के लिए भेजा।