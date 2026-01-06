Language
    शाहजहांपुर: PHC में लोगों की जान से खिलवाड़, सरकारी कुर्सी पर बैठकर बाहरी व्यक्ति दे रहा था दवा

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:16 PM (IST)

    शाहजहांपुर के बुधवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बाहरी व्यक्ति फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठकर दवा बांटते हुए पकड़ा गया। भाजपा विधायक वीर विक्रम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुधवाना पर एक बाहरी व्यक्ति फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठकर दवा बांट रहा था। भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीएम ने एडीएम वित्त को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है।

    मंगलवार को विधायक वीर विक्रम सिंह को सूचना मिली कि बुधवाना स्वास्थ्य केंद्र पर कोई बाहरी व्यक्ति फार्मास‍ि स्‍ट की कुर्सी पर बैठकर दवा का व‍ितरण कर रहा है। विधायक ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया।

    आरोपित ने अपना नाम मदनापुर निवासी देवेंद्र कुमार बताया। विधायक ने डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को फोन पर इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। डीएम ने एडीएम वित्त अरविंद कुमार को मौके पर जांच करने के लिए भेजा।

    चिकित्सा प्रभारी डा. अश्वनी कुमारनेबतायाकि आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की गहनता से जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी।


