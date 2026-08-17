शाहजहांपुर में लूट का आरोपी इनामी चंदन मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल
शाहजहांपुर में जैतीपुर पुलिस ने 10 हजार के इनामी लूट के आरोपित चंदन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
HighLights
10 हजार के इनामी लूट के आरोपित चंदन गिरफ्तार।
जैतीपुर पुलिस से मुठभेड़ में चंदन के पैर में लगी गोली।
चोरी की पायल, मोबाइल और बिना नंबर की बाइक बरामद।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लूट के आरोपित चंदन को जैतीपुर पुलिस ने रात करीब 11 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
उसका एक साथी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग गया। शहर के अजीजगंज मुहल्ला निवासी चंदन पर लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। रविवार देर रात चंदन अपने साथी शिवम के साथ जैतीपुर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में पहुंचा था। पुलिस को देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसके पास से बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई।
लखीमपुर खीरी में हुई लूट से संबंधित एक जोड़ी सफेद पायल व मोबाइल भी बरामद हुआ है। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि इसके दूसरे साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएग। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।