शाहजहांपुर में लूट का आरोपी इनामी चंदन मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लूट के आरोपित चंदन को जैतीपुर पुलिस ने रात करीब 11 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

उसका एक साथी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग गया। शहर के अजीजगंज मुहल्ला निवासी चंदन पर लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। रविवार देर रात चंदन अपने साथी शिवम के साथ जैतीपुर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में पहुंचा था। पुलिस को देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसके पास से बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई।