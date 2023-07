Shahjahanpur: डाक्टर की हत्या के लिए 80 लाख की सुपारी, किलर बोला, बीमारी में बचाई जान, नहीं करना चाहता कत्ल

Shahjahanpur Crime News In Hindi शाहजहांपुर के डाक्टर सोमेश्वर दीक्षित का कत्ल करने के लिए दी 80 लाख की सुपारी दी गयी। सुपारी किलर ने मरीज बनाकर भेजा अपना साथी फिर डाक्टर से फोन दी जानकारी। कहा- मिल चुका एडवांस बीमारी में बचाई थी जान इसलिए नही लूंगा जान। पुलिस सर्विलांस की मदद से सुपारी किलर की तलाश में जुटी है।

डाक्टर की हत्या के लिए दी 80 लाख की सुपारी

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. सोमशेखर दीक्षित की हत्या करने के लिए 80 लाख रुपये की सुपारी दी गई। सुपारी किलर ने अपने साथी को मरीज बनाकर उनके पास भेजा। फिर स्वयं उसके फोन से बात करके यह जानकारी दी। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। एडवांस में मिल चुके हैं रुपये ब्रजबिहार कालोनी निवासी डा. सोमशेखर दीक्षित ने बताया कि तीन जुलाई शाम को राजन शर्मा नाम का युवक मरीज बनकर उनके अस्पताल में आया था। उसने फोन पर एक व्यक्ति से बात कराई थी। फोन करने वाले ने बताया कि उनकी हत्या के लिए उसे 80 लाख रुपये की सुपारी मिली है। उसने बताया कि कुछ रुपये एडवांस भी मिल चुके हैं। बीमारी में बचाई थी जान, इसलिए नहीं करना चाहता हत्या फोन करने वाले ने डाक्टर से कहा कि गंभीर बीमारी के दौरान डाक्टर ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वह उनकी हत्या नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब उस पर दवाब बढ़ता जा रहा। है। डाक्टर ने सुपारी देने वाले का नाम पूछा तो उसने दिल्ली या लखनऊ में आकर आमने सामने आकर मिलने को कहा। डाक्टर ने सुरक्षा मांगी है। सीओ सिटी बीएस वीर कुमार ने बताया कि सर्विलांस से जानकारी जुटाई जा रही है।

