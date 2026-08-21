शाहजहांपुर: बकाया भुगतान और अनुकंपा नौकरी न मिलने से परेशान दंपती का डीएम ऑफिस के बाहर बच्चों संग आत्मदाह का प्रयास

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। तिलहर निवासी मनोज व उनकी पत्नी सुनीता देवी ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। दोनों अपने व बच्चों के ऊपर डीजल डाल लिया। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तत्काल पकड़ लिया।

मनोज ने यह कदम नगर पालिका में कार्यरत पिता की मृत्यु के बाद लंबित भुगतान व मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की मांग पूरी न होने पर उठाया। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह परिवार से वार्ता कर रहे हैं।

तिलहर के मौजमपुर मुहल्ला निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उनके पिता फकीरे लाल नगर पालिका में नायब मोहर्रिर थे। 17 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन पिता के बकाया वेतन, एरियर व अन्य देयकों का अब तक भुगतान नहीं किया गया।