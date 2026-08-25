'कमाई का 60 पार्षदों में बराबर बंटवारा...'; हाथ में पानी लेकर शपथ लेते शाहजहांपुर के पार्षदों का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निर्माण व विकास कार्याें में हो रही गड़बड़ियों के कारण किरकिरी करा रहा नगर निगम एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार कारण लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी नहीं बल्कि पार्षद हैं, जिनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। (दैनिक जागरण वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता) इसमें दिख रहे सभी पार्षद हाथ में पानी लेकर निगम से होने वाली कमाई को सभी 60 पार्षदाें को बराबर से बांटने की शपथ ले रहे हैं।

नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से संबंधित प्रकरण है, अगर शासन स्तर से पूछा जाएगा तो वह अपनी रिपोर्ट भेजेंगी। वीडियो शहर के एक होटल का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ पार्षद एकत्र थे। यह सभी लोग अपने हाथ में पानी लेकर शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं।

शपथ लेते शाहजहांपुर के पार्षद pic.twitter.com/ntw6Bkmyy0 इसमें कथित तौर पर नगर निगम से होने वाली कमाई को 60 पार्षदों में बराबर बांटने की बात कही जा रही है। इसमें शपथ का उल्लंघन करने वाले के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस वीडियो प्रसारित होने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और पार्षदों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पार्षदों ने यह वीडियो एक वर्ष पुराना बताया है। उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट से संबंधित कंपनी ई-स्मार्ट के विरोध व निगम से होने वाले कार्याें एक समान आवंटन की बात हो रही थी।