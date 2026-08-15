शाहजहांपुर में हादसा: खड़े ट्रक में टकराई बैंक मैनेजर की कार, बेटी की मौत
शाहजहांपुर में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खड़े ट्रक से बैंक मैनेजर की कार टकरा गई। इस हादसे में मैनेजर की ढाई वर्षीय बेटी रश्मिका की मौत हो गई, जबकि मैनेजर, उनकी पत्नी और दो अन्य बच्चे घायल हो गए।
HighLights
शाहजहांपुर में बैंक मैनेजर की कार ट्रक से टकराई।
हादसे में मैनेजर की ढाई वर्षीय बेटी रश्मिका की मौत।
मैनेजर, पत्नी और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नगरिया मोड़ पर एसबीआइ के बैंक मैनेजर कृपाशंकर वर्मा की कार खड़े ट्रक में जा टकराई, जिससे उनकी ढाई वर्षीय बेटी रश्मिका की मृत्यु हो गई जबकि कृपाशंकर उनकी पत्नी व दो बच्चे घायल हो गए। सभी लोग बरेली से लखनऊ जा रहे थे। तभी हादसा हुआ।
सीतापुर के भुइयां कला गांव निवासी कृपाशंकर लखनऊ में एसबीआइ बैंक शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पत्नी पूनम, बेटी रश्मिका, नेहा व बेटे दिव्यांश के साथ कार से बरेली गए थे। शुक्रवार रात वह वापस लखनऊ जा रहे थे।
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सीओ विदुश सक्सेना ने बताया कि नगरिया मोड़ चौकी के पास एक्सल टूटने के कारण ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। कार उसमें पीछे से घुस गई। जिससे कार सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया जहां रश्मिका को मृत घोषित कर दिया गया।