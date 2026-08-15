शाहजहांपुर में हादसा: खड़े ट्रक में टकराई बैंक मैनेजर की कार, बेटी की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नगरिया मोड़ पर एसबीआइ के बैंक मैनेजर कृपाशंकर वर्मा की कार खड़े ट्रक में जा टकराई, जिससे उनकी ढाई वर्षीय बेटी रश्मिका की मृत्यु हो गई जबकि कृपाशंकर उनकी पत्नी व दो बच्चे घायल हो गए। सभी लोग बरेली से लखनऊ जा रहे थे। तभी हादसा हुआ।

सीतापुर के भुइयां कला गांव निवासी कृपाशंकर लखनऊ में एसबीआइ बैंक शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पत्नी पूनम, बेटी रश्मिका, नेहा व बेटे दिव्यांश के साथ कार से बरेली गए थे। शुक्रवार रात वह वापस लखनऊ जा रहे थे।