शाहजहांपुर में बीटेक छात्र ने किया सुसाइड, रिवाल्वर से गोली मारकर दी जान
शाहजहांपुर में बीटेक छात्र विनय कुमार ने अपने सभासद पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना तब हुई जब परिवार एक रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने गया था; छात्र कुछ समय से तनाव में था।
HighLights
बीटेक छात्र विनय कुमार ने रिवाल्वर से आत्महत्या की।
परिवार रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने गया था।
छात्र कुछ समय से मानसिक तनाव में चल रहा था।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बीटेक छात्र विनय कुमार ने सभासद पिता जितेंद्र कुमार का लाइसेंसी रिवाल्वर की से गोली मारकर जान दे दी। जिस समय उसने सुसाइड किया उस समय स्वजन रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे।
कलान नगर निवासी विनय गाजियाबाद में बीटेक कर रहे थे। कुछ समय से वह किसी वजह से तनाव में थे। शनिवार को पिता सहित सभी स्वजन नया गांव सहबेगपुर अंत्येष्टि में गए थे। देर रात विनय ने पिस्टल से खुद को गोली मार ली। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जितेंद्र को सूचना दी।
पुलिस जब घर पहुंची विनय का शव कमरे में पड़ा था। प्रभारी निरीक्षक शिवदीन वर्मा ने स्वजन से पूछताछ की। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने घटना की जांच करने की बात कहकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया विनय किसी बात को लेकर परेशान थे जांच की जा रही है।