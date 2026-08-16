शाहजहांपुर में बीटेक छात्र ने किया सुसाइड, रिवाल्वर से गोली मारकर दी जान

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बीटेक छात्र विनय कुमार ने सभासद पिता जितेंद्र कुमार का लाइसेंसी रिवाल्वर की से गोली मारकर जान दे दी। जिस समय उसने सुसाइड किया उस समय स्वजन रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे।

कलान नगर निवासी विनय गाजियाबाद में बीटेक कर रहे थे। कुछ समय से वह किसी वजह से तनाव में थे। शनिवार को पिता सहित सभी स्वजन नया गांव सहबेगपुर अंत्येष्टि में गए थे। देर रात विनय ने पिस्टल से खुद को गोली मार ली। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जितेंद्र को सूचना दी।