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हाईवे पर ट्रैक्टरों में लगी रेस, बेसहारा पशु को बचाने में पलटी ट्राली; जल चढ़ाने जा रहे 17 कांवड़िए घायल

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:00 PM (IST)

दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की रेस के दौरान बेसहारा पशु को बचाने में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। शाहजहांपुर में जलाभिषेक करने जा रहे 17 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें बदायूं रेफर किया गया है।

हादसे में क्षति‍ग्रस्‍त ट्रैक्‍टर ट्रॉली और मौके पर मौजूद लोग

हादसे में क्षति‍ग्रस्‍त ट्रैक्‍टर ट्रॉली और मौके पर मौजूद लोग

HighLights

  1. बदायूं के अटेना घाट से पटना देवकली जाते समय कलान के गंगौरा गांव की मोड़ के पास देर रात हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रालियों के चालक ने मंगलवार मुरादाबाद कानपुर स्टेट हाईवे पर मंगलवार रात रेस लगाना शुरू कर दी।

एक दूसरे को ओवरटेक करते समय सामने आए बेसहारा पशु को बचाने में एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे 17 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को बदायूं के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

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कलान के धर्मपुर गांव से करीब 35 श्रद्धालु बदायूं के अटेना घाट गए थे। वहां से मंगलवार रात जल भरने के बाद पटना देवकली मंदिर पर जलाभिषेक करने जा रहे थे।

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रास्ते में एक ट्रैक्टर-ट्राली चालक से आगे निकलने में भी होड़ शुरू हो गई। गंगौरा मोड़ के पास ओवरटेक के दौरान सामने बेसहारा पशु सामने आ गया। जिसे बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई।

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उस पर सवार धर्मपुर गांव निवासी अखिलेश, नन्ही देवी, पूजा, रामसखी, नीतू, अरविंद, सचिन, कृष्ण देव, अरुण, खुशबू, केशव, कांति, सीमा, रंजीत समेत 17 श्रद्धालु घायल हो गए।

सभी को कलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से बदायूं के लिए रेफर कर दिया गया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि घायलों की स्थिति ठीक है।

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