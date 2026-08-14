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    शाहजहांपुर में गाय को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 26 कांवड़िये घायल

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:39 AM (IST)

    शाहजहांपुर में गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 26 कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 19 को मामूली चोटें आईं। यह हादसा जराव ...और पढ़ें

    गाय को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली।

    गाय को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली।

    HighLights

    1. गाय को बचाने में पलटी कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली।

    2. हादसे में 26 कांवड़िये गंभीर घायल, 19 को मामूली चोटें।

    3. शाहजहांपुर के जरावन गांव के पास हुआ यह हादसा।

    संवाद सूत्र, कांट। कांवड़ मार्ग पर बेसहारा पशुओं को हटाने में प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है, जिस कारण हादसे हो रहे हैं। गुरुवार रात जरावन गांव के पास गाय को बचाने में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिससे उसमें सवार 26 कांवड़िये घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जबकि 19 को मामूली चोटें आईं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुल 45 लोग सवार थे।

    लखीमपुर के मोहम्मदी से 45 कांवड़िये फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगाजल भरने के लिए जा रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर-ट्रॉली कांट थाना क्षेत्र के ग्राम जरावन के पास पहुंची, तभी अचानक ट्रैक्टर के सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

    हादसे रवि, निशांत, सुशांत, अजय, सुरेंद्र, आयुष, नितेश, रवि, अरविंद, मोहित, सुखविंदर, शशांक वर्मा, प्रियांशु सहित 26 लोग घायल हो गए। सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में लाया गया। भाजपा नेता संतोष दीक्षित ने ग्रामीणों के साथ पर पहुंचकर ट्रॉली के नीचे दबे सभी कांवड़ियों को बाहर निकाला।

    19 को मामूली चोटें आईं उनका सीचएसी में उपचार कराया गया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि घायलों की स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि अचानक गाय सामने आने के कारण हादसा होने की बात सामने आई है। चालक के बारे में जानकारी की जा रही है।

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