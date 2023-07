गजब हाल! नए ट्रक की कीमत लेकर बेच दिया पुराना, घर लाते समय हो गया खराब; शोरूम स्वामी समेत छह पर प्राथमिकी

नए ट्रक की कीमत को लेकर पुराना बेचने के मामले में बरेली के शोरूम स्वामी समेत छह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो गई। इन सभी पर धोखाधड़ी जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जलालाबाद के निवासी कमल गुप्ता ने बताया कि छह अप्रैल को बरेली के महेशपुर रोड स्थित केशवराज आटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से 23 लाख 11 हजार रुपये में मिनी ट्रक फाइनेंस कराया था।

नए ट्रक की कीमत लेकर बेच दिया पुराना, घर लाते समय हो गया खराब; शोरूम स्वामी समेत छह पर प्राथमिकी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : नए ट्रक की कीमत को लेकर पुराना बेचने के मामले में बरेली के शोरूम स्वामी समेत छह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो गई। इन सभी पर धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जलालाबाद के नौसारा गांव निवासी कमल गुप्ता ने बताया कि छह अप्रैल को बरेली के महेशपुर रोड स्थित केशवराज आटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से 23 लाख 11 हजार रुपये में मिनी ट्रक फाइनेंस कराया था। शोरूम लाते समय हो गया था खराब शोरूम से लाते समय मिर्जापुर के जरियनपुर तिराहे के पास ट्रक बंद हो गया। शोरूम स्वामी को सूचना दी तो वहां मिस्त्री को भेजा गया। उसने बताया कि यह ट्रक पुराना है। पहले भी इसे बेचा गया था। जब उन्होंने सचिन को फोन करके आपत्ति की तो वह अपने साथ कर्मचारियों राजीव झावा, विभोर, शशांक जौहरी व दो अज्ञात लोगों को लेकर मिर्जापुर आ गए। उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी। एसीजेएम कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर कमल ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। वहां से गुरुवार सुबह सभी छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey