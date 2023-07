UP Road Accident सदर क्षेत्र के मऊ बासक गांव निवासी धर्मवीर का बेटा शिवनंदन ओसीएफ स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ते थे। सोमवार से स्कूल जाना था ऐसे में वह अपने तहेरे भाई हरिनंदन के साथ साइकिल से सदर क्षेत्र में टाई खरीदने आये थे। वापस घर जाते समय एसपी आवास के सामने कार सवार ने शिवनंदन के टक्कर मार दी।

Road Accident : टाई खरीदकर घर जा रहा था मासूम; वाहन की टक्‍कर से दर्दनाक मौत

जासं , शाहजहांपुर : टाई खरीदकर घर जा रहे साइकिल सवार किशोर को कार सवार ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक कैंट की ओर कार भगा ले गया। तेज रफ्तार कार से कई अन्य लोग भी बाल-बाल बच गए। ब ताया जाता है कि युवक कार चलाना सीख रहे थे। सदर क्षेत्र के मऊ बासक गांव निवासी धर्मवीर का बेटा शिवनंदन ओसीएफ स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ते थे। सोमवार से स्कूल जाना था ऐसे में वह अपने तहेरे भाई हरिनंदन के साथ साइकिल से सदर क्षेत्र में टाई खरीदने आये थे। वापस घर जाते समय एसपी आवास के सामने कार सवार ने शिवनंदन के टक्कर मार दी। इसके बाद चालक कार को कैंट की ओर भगा ले गया। पुलिस ने घायल को राजकीय मेडिकल कालेज भिजवाया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।जिस मार्ग से चालक कार भगा ले गया उस मार्ग के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस देख रही है।

