गन्ने का 'कैंसर' भी नहीं छुड़ा पा रहा 0238 से किसानों का मोह, सामने आए चौंकाने वाले कारण

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। चीनी के भाव बढ़े तो गन्ने को लेकर चिंता बढ़ी.., कैश क्राप के साल दर साल घटते रकबे पर सवाल उठे, जवाब में मक्का सहित अन्य वैकल्पिक फसलों के प्रति बढ़ते रुझान व अन्य कारण गिनाए गए, लेकिन परता क्यों गिरा?, इसके कारण तलाशे गए तो प्रमुख वजह में गन्ना प्रजाति 0238 भी बताई गई।

रेड राट (लाल सड़न रोग) से प्रभावित हो यह गन्ना किस्म अब भी प्रदेश के तमाम किसानों की पसंद बनी हुई है। कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाली इस प्रजाति रेड राट से प्रभावित हुई तो उसका सीधा असर चीनी परता पर पड़ने लगा। गन्ना विभाग ने इसके विकल्प में कई प्रजातियां दीं, लेकिन किसान इससे दूरी नहीं बना पा रहे।

वर्ष 2025-26 में प्रदेश में आठ लाख हेक्टेयर में इसे लगाया गया जो प्रदेश कुल गन्ना क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत है। जिस कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, चीनी परता भी अपेक्षाकृत नहीं मिल सका। इस बार रकबा घटा है, प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 25 से 30 प्रतिशत के बीच है।

इसलिए किसान नहीं छोड़ रहे मोह प्रति हेक्टेयर औसतन एक हजार क्विंटल उत्पादन देने वाली यह गन्ना प्रजाति अधिक तापमान में (अप्रैल से जून के बीच) भी अन्य गन्ना किस्मों की तुलना में तेजी से वृद्धि करती है। कम लागत में 12 प्रतिशत रेड राॅट लगने पर (10 से भी कम) चीनी परता देती है।

जबकि अन्य प्रजातियां अधिकतम 10 से 11 प्रतिशत ही दे पाती हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश के किसानों ने इसे अपनाया। अगले दो वर्षों के अंदर इसका क्षेत्रफल 90 प्रतिशत तक हो गया। 2016 में रेड राॅट ने इसे जकड़ा तो कई खेतों में उत्पादन शून्य हो गया।