शाहजहांपुर में प्रदर्शन: राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा कांग्रेसी, पुलिस ने रास्ते में रोका

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध उत्तराखंड में प्राथमिकी दर्ज होने का युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया। टाउनहाल स्थित पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट जाने का प्रयास किया लेकिन बलिदानियों की प्रतिमा के पास पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। वहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रियंका को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया।

कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मनमानी कार्रवाई का विरोध किया।इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद मंच का शुद्धिकरण करने का भी विरोध जताया। ऐसे लोगों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई न होने का मुद्दा भी उठाया गया।

राष्ट्रीय सचिव प्रभारी ब्रज क्षेत्र कुणाल चौधरी ने कहा कि फर्जी मुकदमों की बाढ़ और सामाजिक अपमान की घटनाओं पर चुप्पी अब लोकतंत्र के गले की हड्डी बन चुकी है। इस तरह की घटनाएं न केवल संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ाती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समरसता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचाती हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी।