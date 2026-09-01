शाहजहांपुर में प्रदर्शन: राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा कांग्रेसी, पुलिस ने रास्ते में रोका
शाहजहांपुर में युवा कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज FIR और मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद ...और पढ़ें
HighLights
टाउनहाल स्थित पार्टी कार्यालय से कलक्ट्रेट के लिए निकले, रास्ते में पुलिस ने रोका
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध उत्तराखंड में प्राथमिकी दर्ज होने का युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया। टाउनहाल स्थित पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट जाने का प्रयास किया लेकिन बलिदानियों की प्रतिमा के पास पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। वहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रियंका को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मनमानी कार्रवाई का विरोध किया।इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद मंच का शुद्धिकरण करने का भी विरोध जताया। ऐसे लोगों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई न होने का मुद्दा भी उठाया गया।
राष्ट्रीय सचिव प्रभारी ब्रज क्षेत्र कुणाल चौधरी ने कहा कि फर्जी मुकदमों की बाढ़ और सामाजिक अपमान की घटनाओं पर चुप्पी अब लोकतंत्र के गले की हड्डी बन चुकी है।
इस तरह की घटनाएं न केवल संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ाती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समरसता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचाती हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी।
जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता मुन्ना ने कहा कि शाहजहांपुर की युवा कांग्रेस न्याय और समानता के लिए संघर्षरत है। युवा जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने कहा कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है और मंच शुद्धिकरण की जो घटना हुई उसकी जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
इस मौके पर एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष रफी उल हसन, युवा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष शाहनवाज खान, जिला उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला महासचिव शिवओम मिश्रा, राघव शुक्ला, नितिन तिवारी, शिवम यादव, शिवांश मिश्रा, कासिम अंसारी, इरफान खान आदि मौजूद रहे।
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