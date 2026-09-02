पीलीभीत: बीसलपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर में रामलीला रेलवे क्रासिंग के निकट बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में यूकेलिप्टस के पेड़ पर लटका मिला। शव दिखाई देने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बीसलपुर कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

रामलीला रेलवे क्रासिंग के पास लोगों की नजर यूकेलिप्टस के पेड़ पर लटके युवक के शव पर पड़ी। शव मिलने की सूचना कुछ ही देर में आसपास के क्षेत्र में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस के पहुंचने के बाद मौके पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई। मृतक की पहचान बाबूराम निवासी मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, निकट वन विभाग, बीसलपुर के रूप में हुई है। मृतक की उम्र करीब 36 वर्ष बताई गई है।