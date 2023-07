पार्टी जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने फर्जी आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एसपी अशोक कुमार मीणा को पत्र दिया। गुलजार पर क्षेत्र की एक महिला ने जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। शनिवार को गुलजार की गिरफ्तारी होने पर सपाइयों ने कोतवाली का घेराव करते हुए सड़क पर जाम भी लगाया था। लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई।

Shahjahanpur : सपा नेता पर फर्जी मुकदम करने का आरोप; ASP करेंगे जांच

जासं, शाहजहांपुर : सपा नेता एवं पार्षद प्रत्याशी रहे गुलजार अंसारी उर्फ मुन्ना पर जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में 26 जून को प्राथमिकी लिखी गई थी। पार्टी जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने फर्जी आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एसपी अशोक कुमार मीणा को पत्र दिया। गुलजार पर क्षेत्र की एक महिला ने जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। शनिवार को गुलजार की गिरफ्तारी होने पर सपाइयों ने कोतवाली का घेराव करते हुए सड़क पर जाम भी लगाया था। लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। एसपी ने भरोसा दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसके लिए एएसपी सिटी सुधीर कुमार जायसवाल को जांच करने के लिए नामित किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष तनवीर खां, रणंजय सिंह यादव, संजीव वर्मा, विजय सिंह, नसीम खान आदि मौजूद रहे।

Edited By: Mohammed Ammar