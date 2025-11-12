Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में अब ऑनलाइन MST से होगा रोडवेज बस का सफर आसान, मैनुअल कार्ड के झंझट से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब स्मार्ट एमएसटी (मंथली सीजन टिकट) व्यवस्था शुरू कर दी है। इस नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत अब यात्रियों को मैनुअल कार्ड के झंझट से मुक्ति मिलेगी। हर महीने एमएसटी का नवीनीकरण आनलाइन किया जा सकेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब स्मार्ट एमएसटी (मंथली सीजन टिकट) व्यवस्था शुरू कर दी है। इस नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत अब यात्रियों को मैनुअल कार्ड के झंझट से मुक्ति मिलेगी। हर महीने एमएसटी का नवीनीकरण आनलाइन किया जा सकेगा।

    निगम के शाहजहांपुर केंद्र से फिलहाल 151 सरकारी और 74 अनुबंधित बसें संचालित हो रही हैं। इन बसों में 288 एमएसटी धारक नियमित रूप से सफर करते हैं। पहले एमएसटी कार्ड मैनुअल रूप में बनाए जाते थे, जिनमें ओवरराइटिंग या हेरफेर की आशंका बनी रहती थी। अब नई डिजिटल व्यवस्था में यात्रियों की सभी जानकारी सीधे परिचालक की ईटीएम मशीन पर दिखाई देगी, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी।

    केंद्र प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि आनलाइन व्यवस्था से गड़बड़ियों की संभावना समाप्त हो गई है। प्रतिदिन औसतन 10 से 15 नई एमएसटी बनाई जा रही हैं। शुक्रवार को ही करीब 21 हजार रुपये की एमएसटी तैयार की गईं। एमएसटी बनवाने वालों में सबसे अधिक छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा यात्री शामिल हैं।

    यह नई प्रणाली यात्रियों के लिए न केवल सुविधाजनक साबित हो रही है, बल्कि परिवहन निगम के राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है।



    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें