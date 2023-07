Shahjahanpur Weather: एक बार फिर से लौट आया मानसून, कल से वर्षा से आसार; लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत

Shahjahanpur Weather शाहजहांपुर में अब मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। शाहजहांपुर में आसमान में बादल छा रहे हैं। बादल लगातार घुमड़-घुमड़ कर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने रविवार को बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। रविवार को बूंदाबांदी होगी लेकिन सोमवार से 28 जुलाई तक रुक-रुक कर वर्षा होती रहेगी। शनिवार को भी बादलों के बीच तेज धूप से उमस युक्त गर्मी रही।

एक बार फिर से लौट आया मानसून, कल से वर्षा से आसार; लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत

