छत से लेकर किचन तक बंदरों का तांडव, किसी की गई जान, तो कोई हुआ अपाहिज

संवाद सूत्र, जागरण, मिर्जापुर। कलान व मिर्जापुर में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अब आंगन में बैठने व छतों पर जाने से डरने लगे हैं। कब बंदरों का झुंड हमला कर दे। किसको अकेला पाकर काट लें पता नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गाें व बच्चों के साथ है। एक दिन पूर्व कलान में छिदकुरी निवासी रामवीर की पत्नी जमुना देवी छत पर कपड़े उतारने गईं तो बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। बचने के प्रयास में वह सड़क पर जा गिरीं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

यह पहली घटना नहीं है। कलान में नगर से लेकर गांवों तक में बंदरकई लोगों पर हमला कर चुके हैं। छिदकुरी के प्रधान धर्मवीर ने बताया कि गांव में बंदरों की बड़ी संख्या है। जो आते जाते लोगों पर हमला कर देते हैं।आबादी वाले क्षेत्रों से बंदरों को जंगल में छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है मगर इसके बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

बंदरों को पकड़वाने के लिए कई बार बीडीओ से लेकर डीएम तक को ज्ञापन दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिर्जापुर कस्बे की बात करें तो बंदरों की संख्या लगभग 700 होगी। बंदर इतने हिंसक हो चुके हैं कि रोज कहीं न कहीं लोगों पर हमला कर देते हैं लोगों को अब इस सर्दी में छत के ऊपर धूप में बैठना या फिर जाना खतरे से खाली नहीं है। मौका पाते ही यह बंदर छतो से नीचे घरों में उतर आते हैं और किचन व कमरे में घुस जाते है।