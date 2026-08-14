बदायूं से जल भरकर गोला जा रहे कांवड़ियों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत पर बवाल; सड़क जाम
खुटार में कछलाघाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों को कार ने टक्कर मार दी, जिससे एक कांवड़िये दीपक गंगवार की मौत हो गई और दो घायल हो गए। हादसे से आक्रोशित साथियों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे एएसपी ग्रामीण ने कार्रवाई के आश्वासन पर शांत कराया।
HighLights
एएसपी ग्रामीण ने हंगामा कर रहे कांवड़ियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर कराया शांत
संवाद सूत्र, खुटार (शाहजहांपुर)। गोला मार्ग पर कार सवार ने कांवड़ लेकर जा रहे दीपक गंगवार व उनके दो अन्य साथियों को टक्कर मार दी। इससे दीपक की मृत्यु हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक कार भगा ले गया। आक्रोशित साथियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। एएसपी ग्रामीण दिक्षा भंवरे ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया।
बरेली के बरनई गांव निवासी दीपक गंगवार, विकास, पुरैना गांव निवासी दीनदयाल 11 अगस्त को करीब 40 साथियों के साथ बदायूं के कछला घाट ट्रैक्टर-ट्राली से जल भरने गए थे।
शुक्रवार शाम को गोला जाते समय खुटार के कोचर फार्म के पास दीपक, विकास व दीनदयाल को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे तीनों घायल हो गए। पुलिस बरेली ले गई, जहां दीपक को मृत घोषित कर दिया गया।
आगे ट्रैक्टर-ट्राली से चल रहे साथियों को जब हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने खुटार-गोला मार्ग पर जाम लगा दिया। बंडा व पुवायां प्रभारी निरीक्षक भी फोर्स के साथ पहुंच गए। प्रदर्शनकारी आरोपित कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे।
आरोप लगाया कि थाना प्रभारी अरविंद कुमार घायलों को स्थानीय स्तर पर इलाज कराने के बजाय सीधे बरेली लेकर चले गए। जबकि गंभीर घायल दीपक गंगवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। एएसपी ग्रामीण दिक्षा भंवरे व सीओ प्रवीण मलिक भी मौके पर पहुंच गए।
करीब एक घंटे बाद बमुश्किल जाम खुलवाया गया। दीपक का भाई अंशुल, बहन दीपा, सुनीता व अनीता हैं। चचेरे भाई सुनील कुमार ने बताया कि दीपक की बहन दीपा की शादी पुरैना निवासी दीनदयाल से तय हो चुकी है। सीओ ने बताया कि दीपक को अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। कार चालक की तलाश की जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।